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Новости

13 декабря, 16:30

Общество

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Новости последнего часа: сбор зерна в России к началу декабря превысил 157 млн тонн

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сокращение ВВП России по итогам года составит менее 3%, сценарии алармистов не реализовались. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Дептранс столицы призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за обещанного мокрого снега. Осадки будут фиксироваться до 14 декабря.

Уголовное дело завели после ДТП с автобусом под Владимиром, где пострадали 17 человек. Об этом рассказали в СК РФ.

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