Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сокращение ВВП России по итогам года составит менее 3%, сценарии алармистов не реализовались. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Дептранс столицы призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за обещанного мокрого снега. Осадки будут фиксироваться до 14 декабря.

Уголовное дело завели после ДТП с автобусом под Владимиром, где пострадали 17 человек. Об этом рассказали в СК РФ.