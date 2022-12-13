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13 декабря, 15:45

Транспорт

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

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Владимир Путин заявил, что количество заторов и аварийных участков на российских дорогах должно быть снижено. Во время церемонии открытия новых участков трасс президент подчеркнул, что важно продолжить работу по созданию эффективных транспортных коридоров, а также уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки.

Глава государства рассказал, что 2022 год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Уложено уже порядка 165 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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