Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Владимир Путин заявил, что количество заторов и аварийных участков на российских дорогах должно быть снижено. Во время церемонии открытия новых участков трасс президент подчеркнул, что важно продолжить работу по созданию эффективных транспортных коридоров, а также уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки.

Глава государства рассказал, что 2022 год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Уложено уже порядка 165 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.