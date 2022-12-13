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Новости

13 декабря, 15:30

Общество

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Новости последнего часа: сбор зерна в России к началу декабря превысил 157 млн тонн

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Кабмин РФ дополнительно направит регионам свыше 3,3 млрд рублей

Песков заявил, что России нужно иметь запас прочности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа по строительству дорожных развязок в Подмосковье продолжится. Об этом заявил Владимир Путин.

В Москве за два дня может выпасть до 17 сантиметров снега. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года выпустили в столице. Карту опубликовал в телеграм-канале директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.

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