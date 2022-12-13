Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа по строительству дорожных развязок в Подмосковье продолжится. Об этом заявил Владимир Путин.

В Москве за два дня может выпасть до 17 сантиметров снега. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года выпустили в столице. Карту опубликовал в телеграм-канале директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.