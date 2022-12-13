Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи. По его словам, украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время.

Сильный снегопад обещают в Москве 13 декабря с 21:00 до утра 14 декабря. Об этом сообщили в МЧС.

Уголовное дело завели после наезда Land Rover на двух пешеходов на Олимпийском проспекте в столице. Об этом рассказали в ГИБДД.