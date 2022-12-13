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Новости

13 декабря, 14:15

Политика

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Новости последнего часа: сбор зерна в России к началу декабря превысил 157 млн тонн

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Кабмин РФ дополнительно направит регионам свыше 3,3 млрд рублей

Песков заявил, что России нужно иметь запас прочности

Путин поручил сделать автомобили доступными для граждан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи. По его словам, украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время.

Сильный снегопад обещают в Москве 13 декабря с 21:00 до утра 14 декабря. Об этом сообщили в МЧС.

Уголовное дело завели после наезда Land Rover на двух пешеходов на Олимпийском проспекте в столице. Об этом рассказали в ГИБДД.

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