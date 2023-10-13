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13 октября, 18:15

Политика

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке

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Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на саммите СНГ. Глава РФ отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой в результате обострения конфликта с Палестиной, однако их сторона отвечает тоже достаточно жестокими и масштабными методами.

Президент РФ призвал подумать о гражданском населении, которое находится в центре палестино-израильского конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко
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