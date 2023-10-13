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13 октября, 13:30

Экономика

В структуре роста экономики РФ 43% приходится на промышленное производство – Путин

В структуре роста экономики РФ 43% приходится на промышленное производство – Путин

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Владимир Путин заявил о масштабных изменениях в отечественной экономике, которые позволяют расширять собственное производство. Об этом стало известно на заседании в узком составе на саммите СНГ, который проходит в Бишкеке.

"В структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство", – заявил российский президент. Это, в свою очередь, сказывается на остальных участниках экономической деятельности в СНГ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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