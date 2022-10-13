Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Кремль не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причина кроется во враждебном отношении стран.

"Чтобы вести диалог, нужны две стороны. Поскольку Запад занимает враждебную к нам позицию, то вряд ли приходится говорить о таких перспективах в ближайшее время", – прокомментировал представитель Кремля.

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