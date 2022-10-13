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Новости

13 октября, 19:30

Политика

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Кабмин дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 лет

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Кремль не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причина кроется во враждебном отношении стран.

"Чтобы вести диалог, нужны две стороны. Поскольку Запад занимает враждебную к нам позицию, то вряд ли приходится говорить о таких перспективах в ближайшее время", – прокомментировал представитель Кремля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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