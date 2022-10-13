Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции. Президенты РФ и Турции встретились в Астане на саммите СВМДА 13 октября.

Владимир Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что на данный момент Турция – самый надежный партнер для поставок газа из России в Европу. Более того, Россия рассматривает возможность строительства еще одной газопроводной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.