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Новости

13 октября, 18:30

Политика

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции. Президенты РФ и Турции встретились в Астане на саммите СВМДА 13 октября.

Владимир Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что на данный момент Турция – самый надежный партнер для поставок газа из России в Европу. Более того, Россия рассматривает возможность строительства еще одной газопроводной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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