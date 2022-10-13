13 октября, 16:45Общество
Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько диверсантов были задержаны на российской территории при попытке взорвать "Турецкий поток".
Пострадавших в результате попадания фрагмента ракеты в многоэтажку в Белгороде нет. Об этом сообщил губернатор региона.
В Москве расширили перечень мест для подачи заявлений на соцпомощь для семей мобилизованных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.