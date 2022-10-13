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Новости

13 октября, 16:45

Общество

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Кабмин дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 лет

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько диверсантов были задержаны на российской территории при попытке взорвать "Турецкий поток".

Пострадавших в результате попадания фрагмента ракеты в многоэтажку в Белгороде нет. Об этом сообщил губернатор региона.

В Москве расширили перечень мест для подачи заявлений на соцпомощь для семей мобилизованных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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