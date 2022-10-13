Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Европа после терактов на "Северных потоках" фактически лишена возможности покупать газ РФ и вынуждена закупать американский СПГ. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков.

Дом в Белгороде в результате ЧП получил некритические повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Городское такси сможет ездить по Московскому скоростному диаметру. Об этом рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.