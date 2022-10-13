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Новости

13 октября, 16:30

Политика

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Кабмин дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 лет

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Путин на встрече с эмиром Катара заявил, что будет рад видеть его в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Европа после терактов на "Северных потоках" фактически лишена возможности покупать газ РФ и вынуждена закупать американский СПГ. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков.

Дом в Белгороде в результате ЧП получил некритические повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Городское такси сможет ездить по Московскому скоростному диаметру. Об этом рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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