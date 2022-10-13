Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане заявил, что Турция является самым надежным партнером для поставок газа из России в Европу. Российский президент добавил, что РФ рассматривает возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания в Турции газового хаба.

По мнению Путина, это сдержит цены на рыночном уровне. Также лидеры затронули вопросы, касающиеся запуска АЭС "Аккую". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.