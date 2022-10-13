Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 15:00

Экономика

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Кабмин дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 лет

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Путин на встрече с эмиром Катара заявил, что будет рад видеть его в РФ

Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

Путин заявил, что в Азии формируются новые центры силы

Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане заявил, что Турция является самым надежным партнером для поставок газа из России в Европу. Российский президент добавил, что РФ рассматривает возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания в Турции газового хаба.

По мнению Путина, это сдержит цены на рыночном уровне. Также лидеры затронули вопросы, касающиеся запуска АЭС "Аккую". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика