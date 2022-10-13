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13:30

Экономика

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

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Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

Владимир Путин заявил, что Россия выступает за ликвидацию барьеров, которые мешают поставкам товаров в мире. Об этом он сообщил в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Президент подчеркнул, что нужно пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы и эффективно использовать в расчетах нацвалюты, что позволит укрепить суверенитет государств.

Также Путин обратил внимание участников саммита на волатильность цен на энергоносители. По его словам, она растет по всему миру, дорожают и продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары. Путин напомнил, что это ведет к ухудшению уровня жизни в развитых и в развивающихся странах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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