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Экономика

Путин заявил, что Европа может получить газ РФ по уцелевшей нитке "Северного потока – 2"

Путин заявил, что Европа может получить газ РФ по уцелевшей нитке "Северного потока – 2"

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Европа может получить российский газ по уцелевшей нитке "Северного потока – 2". О такой возможности рассказал Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, Россия также готова поставлять дополнительный объем топлива в осенне-зимний период. Мощность трубы – 27,5 миллиарда кубометров в год, это около 8% всего импорта газа в Европе.

Что касается поврежденных ниток системы "Северный поток", то, по мнению президента, их можно отремонтировать. Однако, как сообщил президент, это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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