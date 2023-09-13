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13 сентября, 16:30

Политика

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов

Переговоры Путина и Ким Чен Ына были содержательными – Песков

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась более 5 часов

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась больше пяти часов

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Содержательные переговоры провели 13 сентября Владимир Путин и лидера КНДР Ким Чен Ын, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пятичасовая встреча прошла на космодроме Восточный.

Никаких документов по итогам подписано не было, но стороны договорились о сотрудничестве в космической сфере, образовании, сельском хозяйстве. Обсуждали и такие чувствительные сферы, как военная.

Лидер КНДР отметил, что поддерживает все решения России. После окончания переговоров Ким Чен Ын продолжил свой визит. В программе – Владивосток с демонстрацией возможностей Тихоокеанского флота и Комсомольск-на-Амуре, где находится производство авиационной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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