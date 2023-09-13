Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась более 5 часов

На космодроме Восточный закончился саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности он продлился более пяти часов и завершился официальный обедом.

Сначала два лидера беседовали в открытом формате для прессы. Потом были расширенные переговоры и затем тет-а-тет. После этого состоялся традиционный обед. В меню были пельмени с камчатским крабом, осетрина с грибами, щербет из облепихи.

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