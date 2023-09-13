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13 сентября, 12:45

Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась больше пяти часов

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась больше пяти часов

Путин и Ким Чен Ын завершили встречу в формате тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын встретились в Амурской области

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

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Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершилась. Их общение в общей сложности продлилось больше пяти часов, сообщает ТАСС.

Руководители двух стран встретились на космодроме Восточный в 07:09. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа.

Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. В завершение российский лидер дал официальный обед по случаю визита главы Северной Кореи, после чего Ким Чен Ын покинул космодром.

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