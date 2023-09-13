Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась больше пяти часов

Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершилась. Их общение в общей сложности продлилось больше пяти часов, сообщает ТАСС.

Руководители двух стран встретились на космодроме Восточный в 07:09. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа.

Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. В завершение российский лидер дал официальный обед по случаю визита главы Северной Кореи, после чего Ким Чен Ын покинул космодром.