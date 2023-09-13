Путин и Ким Чен Ын завершили встречу в формате тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в формате один на один. На очереди – официальный обед в честь гостя из КНДР.

Ким Чен Ын назвал отношения с РФ стратегически важными, еще он отметил развитие космической отрасли. Также лидер КНДР заявил, что поддерживает все решения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам первой части переговоров сообщил, что подписания документов в планах нет. Но обсуждали, в том числе, полный комплекс отношений двух стран. Он подразумевает взаимодействие в чувствительных сферах, среди них – военная.

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