Российские программисты будут получать от государства максимальную поддержку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер также сообщил, что правительство установит предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение по всем ключевых позициям. Мишустин отметил, что свои качественные разработки у России есть. И нужно делать упор на то, чтобы произведенный в России софт подходил и для экспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.