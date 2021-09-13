Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей

Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей, заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Его внесут в Госдуму уже на этой неделе.

Речь идет о личном транспорте, водители будут сами решать, нужно ли им делать ТО, то есть самостоятельно нести ответственность за состояние автомобиля. Это позволит сократить количество проведенных техосмотров с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.

Для владельцев коммерческого транспорта техосмотр останется обязательной процедурой. Кроме того, диагностическая карта понадобится физическим лицах при смене владельца автомобиля или мотоцикла, если машины старше четырех лет. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что обязательный ТО могут отменить до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.