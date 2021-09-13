Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио

Владимир Путин вручил награды золотым медалистам Паралимпиады в Токио. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ордена почета удостоен пловец Денис Тарасов. Он принес две медали. Остальные спортсмены получили ордена Дружбы.

Ранее помощник президента Игорь Левитин поздравил серебряных и бронзовых призеров. Также по распоряжению президента вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Российская команда в Токио выступала без национального флага и гимна, однако смогла поставить рекорд по числу завоеванных медалей – 118. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.