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Общество

Новости часа: кабмин направит 15 млрд рублей на гарантии по погашению ипотеки многодетным

Новости часа: кабмин направит 15 млрд рублей на гарантии по погашению ипотеки многодетным

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года

Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 миллиардов рублей направит правительство РФ на гарантии по погашению ипотеки многодетным. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани ликвидирована. Об этом рассказывают очевидцы.

Дополнительный поезд между Москвой и Крымом начнет курсировать с 30 июля. Об этом сообщает перевозчик "Гранд сервис экспресс".

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