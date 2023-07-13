Новости часа: кабмин направит 15 млрд рублей на гарантии по погашению ипотеки многодетным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 миллиардов рублей направит правительство РФ на гарантии по погашению ипотеки многодетным. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани ликвидирована. Об этом рассказывают очевидцы.

Дополнительный поезд между Москвой и Крымом начнет курсировать с 30 июля. Об этом сообщает перевозчик "Гранд сервис экспресс".