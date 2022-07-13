Новости последнего часа: Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Никакой финализации ситуации с ограничениями транзита грузов в Калининград пока нет, прокомментировал Дмитрий Песков.

Власти Якутии, где вода уже подтопила город и село, заявили, что пик паводка пройдет до четверга.

Мальта снимает ограничения для туристов с 25 июля. Тесты и справки больше не попросят, сообщили в АТОР.