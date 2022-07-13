Служба call-центра Росреестра получила более 5 миллионов обращений за минувший год. Время ожидания ответа оператора сократилось в три раза – в среднем 48 секунд. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с Михаилом Мишустиным.

Во время разговора премьер-министр решил лично проверить работу call-центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.