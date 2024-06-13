Новости часа: Путин наградил школьников за спасение людей в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил медалями четырех московских школьников за спасение людей при теракте в "Крокус Сити Холле".

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут с 6 по 8 сентября на участках и дистанционно, заявили в столичной избирательной комиссии.

Производство комплектующих для нефтяной отрасли появится в ЗелАО. Это информация департамента инвестиционной и промышленной политики.

