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13 июня, 22:30

Политика

Новости часа: Путин наградил школьников за спасение людей в "Крокусе"

Новости часа: Путин наградил школьников за спасение людей в "Крокусе"

Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA

В Кремле прошла церемония вручения госпремий

Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав военно-промышленной комиссии

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Путин поручил ПАО "Россети" проследить за работой московского энергокольца

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

Выступление Путина на ПМЭФ продлилось около четырех часов

Путин заявил, что темпы роста экономики РФ превышают среднемировые

Президент России сделал несколько заявлений на полях ПМЭФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил медалями четырех московских школьников за спасение людей при теракте в "Крокус Сити Холле".

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут с 6 по 8 сентября на участках и дистанционно, заявили в столичной избирательной комиссии.

Производство комплектующих для нефтяной отрасли появится в ЗелАО. Это информация департамента инвестиционной и промышленной политики.

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