13 июня, 22:30Политика
Новости часа: Путин наградил школьников за спасение людей в "Крокусе"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил медалями четырех московских школьников за спасение людей при теракте в "Крокус Сити Холле".
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут с 6 по 8 сентября на участках и дистанционно, заявили в столичной избирательной комиссии.
Производство комплектующих для нефтяной отрасли появится в ЗелАО. Это информация департамента инвестиционной и промышленной политики.