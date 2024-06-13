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13 июня, 19:30

Наука

Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA

Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA

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Президент России дал старт работам по технологическому пуску ускорителя NICA. Он создается в подмосковной Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований.

С помощью этого комплекса ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Полный запуск коллайдера и начало международной программы исследований запланированы на 2025 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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