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13 июня, 21:15

Политика

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

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Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

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Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

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У России есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Президент также сообщил о потерях сторон в ходе СВО, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками. Много вопросов в рамках встречи было посвящено готовности российской армии и вооружений.

О наиболее важных заявлениях российского президента – в эфире телеканала Москва 24.

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