13 июня, 21:15Политика
Владимир Путин встретился с российскими военкорами
У России есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
Президент также сообщил о потерях сторон в ходе СВО, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками. Много вопросов в рамках встречи было посвящено готовности российской армии и вооружений.
О наиболее важных заявлениях российского президента – в эфире телеканала Москва 24.