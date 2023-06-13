Владимир Путин встретился с российскими военкорами

У России есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Президент также сообщил о потерях сторон в ходе СВО, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками. Много вопросов в рамках встречи было посвящено готовности российской армии и вооружений.

О наиболее важных заявлениях российского президента – в эфире телеканала Москва 24.

