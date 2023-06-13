13 июня, 19:45Политика
Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран. Об этом говорил Владимир Путин, встретившись с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ.
Доля юаня на биржевом валютном рынке России в мае превысила 39%. Таковы данные ЦБ РФ.
Мосжилинспекция выявила незаконное обустройство балкона на кровле в Бабушкинском районе. Об этом сообщило ведомство.