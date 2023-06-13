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13 июня, 19:45

Политика

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

Новости часа: около 20 тыс жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю

Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран. Об этом говорил Владимир Путин, встретившись с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ.

Доля юаня на биржевом валютном рынке России в мае превысила 39%. Таковы данные ЦБ РФ.

Мосжилинспекция выявила незаконное обустройство балкона на кровле в Бабушкинском районе. Об этом сообщило ведомство.

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