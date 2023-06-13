Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне проведения СВО. Президент РФ встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ. Основная тема разговора была связана с ситуацией на Украине.

Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартует 13 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематические программы ждут москвичей в летней читальне парка "Кузьминки". Об этом сообщила префектура Юго-Восточного административного округа столицы.