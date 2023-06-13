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Новости

18:30

Политика

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

Новости часа: около 20 тыс жителей белгородского приграничья получили гумпомощь за неделю

Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне проведения СВО. Президент РФ встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ. Основная тема разговора была связана с ситуацией на Украине.

Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартует 13 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематические программы ждут москвичей в летней читальне парка "Кузьминки". Об этом сообщила префектура Юго-Восточного административного округа столицы.

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