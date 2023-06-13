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Экономика

Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

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Песков заявил, что хозяева украинского режима не позволяют начать переговоры с Россией

Премьер Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области

Путин поручил Мишустину организовать комиссию по ситуации в Херсонской области

Путин заявил о начале наступления ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод", помощь ему оказали на месте. Об этом рассказали в МЧС.

Примеси метанола обнаружены в пробах изъятого суррогата в Ульяновской области. Об этом заявили в МВД.

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