Новости часа: Мишустин рассказал об организации центров "Мой бизнес" в новых регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод", помощь ему оказали на месте. Об этом рассказали в МЧС.

Примеси метанола обнаружены в пробах изъятого суррогата в Ульяновской области. Об этом заявили в МВД.