Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.

Следственный комитет проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле. Об этом сообщили в СК РФ.

Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%. Об этом рассказал заммэра города Андрей Бочкарев.