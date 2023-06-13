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Экономика

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда 12 июня

Песков заявил об отсутствии предпосылок к переговорам с Украиной

Песков заявил, что хозяева украинского режима не позволяют начать переговоры с Россией

Премьер Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области

Путин поручил Мишустину организовать комиссию по ситуации в Херсонской области

Путин заявил о начале наступления ВСУ

Путин заявил о начале украинского наступления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.

Следственный комитет проведет проверку после убийства российского туриста в Стамбуле. Об этом сообщили в СК РФ.

Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%. Об этом рассказал заммэра города Андрей Бочкарев.

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