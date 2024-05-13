Российский президент Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств. Так, президент России на должность министра обороны выдвинул Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

Известно, что Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности России. На должность председателя Счетной палаты предложен Борис Ковальчук.

Кроме того, по мнению президента, должны сохранить посты остальные министры-силовики и глава внешнеполитического ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

