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13 мая, 07:15

Политика

Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств

Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств

Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ

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Российский президент Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств. Так, президент России на должность министра обороны выдвинул Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

Известно, что Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности России. На должность председателя Счетной палаты предложен Борис Ковальчук.

Кроме того, по мнению президента, должны сохранить посты остальные министры-силовики и глава внешнеполитического ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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