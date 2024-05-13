13 мая, 07:15Политика
Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств
Российский президент Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств. Так, президент России на должность министра обороны выдвинул Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.
Известно, что Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности России. На должность председателя Счетной палаты предложен Борис Ковальчук.
Кроме того, по мнению президента, должны сохранить посты остальные министры-силовики и глава внешнеполитического ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.