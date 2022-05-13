Путин обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине

Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Это был телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Упор сделали на гуманитарные аспекты. Шольц сам позвонил российскому президенту. Канцлеру ФРГ подробно изложили цели, задачи спецоперации, а также Путин рассказал о мерах, которые предпринимает Россия для обеспечения безопасности мирных жителей.

Обсудили и тему переговоров РФ–Украина. Как заявили в Кремле, они заблокированы Киевом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.