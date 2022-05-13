Песков заявил, что движения в проработке совместного документа РФ–Украина нет

Движения в проработке совместного документа РФ–Украина нет, как и ответа Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РФ требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов. Об этом сообщили в МИД России.

Москву в период майских праздников посетили 1,6 миллиона туристов, рассказал Мостуризм.