Россия не отказывается от встречи Путина с Зеленским – Песков

Россия не отказывается от встречи Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, но провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам официального представителя Кремля, подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

Также пресс-секретарь Путина прокомментировал ситуацию на "Азовстали". Он сказал, что гражданские могли покинуть территорию завода в любом направлении.

Отреагировал Песков и на слухи о прекращении поставок газа в Финляндию уже 13 мая. Он назвал их "очередной газетной уткой". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.