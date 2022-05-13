Мишустин назвал сохранение рабочих мест и стабильность цен главными задачами на 2022 год

Михаил Мишустин заявил, что сохранение рабочих мест, стабильность цен и поддержка уязвимых категорий граждан станут основными задачами в 2022 году. При этом, по его словам, необходим баланс между поддержкой экономики и ценовой стабильностью.

Российские следователи допросили около четырех тысяч сдавшихся в плен украинских военных. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Два летних кинотеатра под открытым небом 14 мая откроют в парках "Музеон" и "Фили".