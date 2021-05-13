Песков сообщил об усилиях РФ по урегулированию палестино-израильского конфликта

13 мая, 13:30
Россия прикладывает усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что обе стороны конфликта должны осознать, что уладить его можно только дипломатическим, а не военным путем.
Тем временем израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщают в пресс-службе армии. А в ночь на 13 мая авиация нанесла удары по стратегическим зданиям ХАМАС и уничтожила штаб службы безопасности этой организации.
Конфликт разгорается уже несколько дней. По Израилю со стороны Палестины выпустили 1,5 тысячи ракет. Военное противостояние началось после беспорядков в Иерусалиме, которые были вызваны выселением из столицы нескольких палестинских семей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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