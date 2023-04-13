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Общество

Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские власти обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Об этом заявил Владимир Путин. Кабмин представит президенту РФ идеи по обеспечению роста численности населения страны в мае.

Похолодание начнется в Москве вечером 13 апреля. В области температура в ночь на 14 апреля может опуститься до -1 градуса. Об этом сообщили синоптики.

Госдума приняла закон о штрафах за продажу препаратов, подлежащих учету, для фармацевтов и юрлиц. Штраф составит до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.

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