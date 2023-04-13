Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские власти обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Об этом заявил Владимир Путин. Кабмин представит президенту РФ идеи по обеспечению роста численности населения страны в мае.

Похолодание начнется в Москве вечером 13 апреля. В области температура в ночь на 14 апреля может опуститься до -1 градуса. Об этом сообщили синоптики.

Госдума приняла закон о штрафах за продажу препаратов, подлежащих учету, для фармацевтов и юрлиц. Штраф составит до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.