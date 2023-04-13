Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановление новых регионов уже идет, но важнее всего оградить их от опасности. Об этом говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В столице подвели итоги конкурса "Воспитатель года Москвы". Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Продажи летних туров за рубеж в 2023 году могут снизиться до 25%. Об этом сообщили в АТОР.