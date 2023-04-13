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Политика

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановление новых регионов уже идет, но важнее всего оградить их от опасности. Об этом говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В столице подвели итоги конкурса "Воспитатель года Москвы". Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Продажи летних туров за рубеж в 2023 году могут снизиться до 25%. Об этом сообщили в АТОР.

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