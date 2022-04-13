Отказ от части энергоресурсов из РФ отразился на миллионах европейцев и США – Путин

Отказ от части энергоресурсов из России отразился и на миллионах европейцев, а также на США. Об этом заявил Владимир Путин.

РФ может нарастить поставки своих энергоресурсов в другие регионы мира, рассказал Путин.

Минпросвещения готовит соглашения по передаче сирот из Донбасса в российские семьи.