Кабмин направит 35 млрд рублей на льготное кредитование строителей жилья

Власти РФ решили поддержать строителей жилья и выделить 35 миллиардов рублей на льготное кредитование, чтобы избежать срыва сроков сдачи объектов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Застройщики смогут получать от банков кредиты по ставке не выше 15% годовых. Как ожидается, это поможет возвести более 18 миллионов квадратных метров жилья в ближайшие годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



