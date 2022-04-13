Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Путешествия на Дальний Восток станут доступнее для россиян. Владимир Путин поручил удвоить туристический кешбэк для поездок именно в этом направлении. В данный момент туристы могут вернуть до 20% стоимости тура или размещения в отеле. Но не более 20 тысяч рублей.

Программу туристического кешбэка продлили до 15 апреля. Для этого власти выделят дополнительные 3,5 миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что путевки будут продаваться до 1 мая, но из-за высокого спроса Ростуризм обозначил срок до 9 апреля. При этом при программе кешбэка в путешествие можно отправляться до 1 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

