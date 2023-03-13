14:30Политика
Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели СВО на Украине сейчас можно достичь лишь военным путем. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что на данный момент нет никаких предпосылок для перехода конфликта в мирное русло.
В среду, 15 марта, в Москве потеплеет до 7 градусов. Таковы данные Гидрометцентра.
Дорожные службы восстановили проезд к трем селам, отрезанным после снегопада в Приморье. Об этом заявили в МЧС.