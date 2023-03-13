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Политика

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Песков назвал разговор о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременным

В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели СВО на Украине сейчас можно достичь лишь военным путем. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что на данный момент нет никаких предпосылок для перехода конфликта в мирное русло.

В среду, 15 марта, в Москве потеплеет до 7 градусов. Таковы данные Гидрометцентра.

Дорожные службы восстановили проезд к трем селам, отрезанным после снегопада в Приморье. Об этом заявили в МЧС.

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