В Госдуме призвали телеканалы реже показывать россиянам заграничные красоты. И в нашей стране есть удивительные места, заявила депутат Ольга Казакова во время своего выступления на пленарном заседании.

По словам парламентария, телевидение почти не рассказывает о путешествиях по России, большинство программ посвящены зарубежным курортам. В итоге, люди много знают об Испании или Сейшелах, а вот Кавказские Минеральные воды остаются своеобразным "белым пятном". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.