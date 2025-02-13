В Кремле заявили, что Путин будет рад видеть глав зарубежных стран в Москве 9 мая

В Кремле отметили, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве президента США Дональда Трампа и глав других государств, если они решат приехать на 9 мая.

Предпосылкой этому стал телефонный разговор между президентами России и США. За полтора часа они обсудили украинский конфликт, иранскую ядерную программу и будущие двусторонние отношениями в сфере экономики.

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