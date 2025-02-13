В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут организовать в кратчайшие сроки, заявили в Кремле. Однако пока обсуждать конкретные даты рано – сначала предстоит проработать все детали.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры договорились продолжить контакт и поручили помощникам начать подготовку. В Кремле также подчеркнули, что они выразили политическую волю к поиску мирных решений.

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