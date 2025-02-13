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13 февраля, 18:15

Политика

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

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Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

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Песков заявил, что Путин и Трамп готовы к диалогу и личной встрече

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Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут организовать в кратчайшие сроки, заявили в Кремле. Однако пока обсуждать конкретные даты рано – сначала предстоит проработать все детали.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры договорились продолжить контакт и поручили помощникам начать подготовку. В Кремле также подчеркнули, что они выразили политическую волю к поиску мирных решений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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