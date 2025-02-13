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13 февраля, 17:30

Политика

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Мишустин заявил о введении маркировки звонков для борьбы с мошенниками

Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

Песков заявил, что Путин и Трамп готовы к диалогу и личной встрече

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым за 4,5 года

Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о необходимости совместной работы

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести еще ряд контактов, прежде чем состоится официальная встреча.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы. Позднее глава Штатов заявил, что видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта по итогам состоявшихся "великолепных" переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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