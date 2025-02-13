Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести еще ряд контактов, прежде чем состоится официальная встреча.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы. Позднее глава Штатов заявил, что видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта по итогам состоявшихся "великолепных" переговоров.

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