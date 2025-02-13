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13 февраля, 16:45

Безопасность

Мишустин заявил о введении маркировки звонков для борьбы с мошенниками

Мишустин заявил о введении маркировки звонков для борьбы с мошенниками

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В стране введут обязательную маркировку звонков, которая позволит определить, откуда поступает вызов – от официальной компании или с виртуального номера. Это поможет предотвратить случаи, когда мошенники представляются сотрудниками банков и государственных служб.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, также планируется создание системы для выявления подозрительных действий и их блокировки. Дополнительно россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений без согласия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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