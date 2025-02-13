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13 февраля, 16:15

Политика

Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможную встречу Владимира Путина с главой Штатов Дональдом Трампом могут оперативно организовать. Однако, по словам Пескова, говорить о конкретных сроках пока рано, так как сначала предстоит проработать детали.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что мировая общественность пришла в оцепенение после телефонного разговора Трампа и Путина, и рассматривает его, как нечто из ряда вон выходящее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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