Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России и американский лидер Дональд Трамп будут ориентироваться на отдельную встречу и договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам с тем, чтобы те начали работу по переговорам.

По его словам, работа будет быстро начата. Потом можно будет говорить о том, в каком месте и в какое время будут вестись переговоры.

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