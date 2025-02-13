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13 февраля, 15:15

Политика

Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

Песков заявил, что Путин и Трамп дадут поручения помощникам для начала переговоров

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России и американский лидер Дональд Трамп будут ориентироваться на отдельную встречу и договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам с тем, чтобы те начали работу по переговорам.

По его словам, работа будет быстро начата. Потом можно будет говорить о том, в каком месте и в какое время будут вестись переговоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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