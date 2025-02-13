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13 февраля, 11:15

Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре проговорили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран. Американский лидер заверил, что его сторона выполнит все достигнутые договоренности.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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