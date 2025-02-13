13 февраля, 11:15Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре проговорили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран. Американский лидер заверил, что его сторона выполнит все достигнутые договоренности.
Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.
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