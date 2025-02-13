Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре проговорили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран. Американский лидер заверил, что его сторона выполнит все достигнутые договоренности.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.